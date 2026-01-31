Электроснабжение Приднестровья полностью восстановлено

Фото: 123RF.com/tifonimages

Электроснабжение во всех районах Приднестровья полностью восстановлено. Об этом сообщает "Первое радио" непризнанной республики со ссылкой на энергетиков.

Общественный электротранспорт постепенно возвращается к привычному режиму работы.

Сразу несколько регионов в Молдавии, в том числе Кишинев, остались без света из-за непогоды 31 января. Госпредприятие "Единые распределительные электрические сети" сообщило, что авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье вызвала сбои в электроснабжении в непризнанной республике.

Однако Минэнерго Молдавии заявило, что отключение электричества на ГРЭС и во всей стране было вызвано сбоями в работе энергосетей Украины.

