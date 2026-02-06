Форма поиска по сайту

06 февраля, 08:14

Шоу-бизнес

Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске и перенес два наркоза

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в Луганскую республиканскую клиническую больницу в ходе своего рабочего визита в Донбасс.

"Мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!" – цитирует его пост в телеграм-канале RT.

Сейчас, по словам дрессировщика, с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Минувшей ночью, 6 февраля, системы ПВО Минобороны России нейтрализовали 38 украинских беспилотников. Больше всего было перехвачено над Брянской областью – 26.

Еще 10 сбили над Белгородской областью и по 1 БПЛА – в воздушном пространстве Липецкой области и над акваторией Черного моря.

