06 февраля, 10:19

Транспорт

В Москве к электросетям подключили 1,6 тыс остановочных павильонов в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 1,6 тысячи остановочных павильонов подключили к электросетям в 2025 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила свыше 4,64 мегаватт. На всех объектах проводились комплексные мероприятия, в ходе которых специалисты присоединяли, определяли и оборудовали точки присоединения приборов учета.

Все новые остановки в столице имеют видеонаблюдение, освещение и разъемы для зарядки гаджетов. Также рядом устанавливают электронные табло с расписанием. Кроме того, в некоторых местах добавляются и автоматы по продаже билетов.

Отмечается, что все это требует бесперебойного качественного энергоснабжения. Следят за этим специальные службы.

Ранее сообщалось, что более 160 маршрутов автобусов и электробусов было скорректировано в столице за год. Кроме того, размещение QR-кодов в салонах поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан и оперативному внесению изменений в график.

"Новости дня": автобус № 934 начнет курсировать по Университетскому проспекту в Москве

