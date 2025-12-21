Собянин: турникеты столичного производства установили в транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном транспорте появилось современное оборудование московского производства, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В терминале № 1 городского вокзала Нижегородская начали работу новые турникеты и информационный терминал по продаже билетов (ИТПБ). Турникеты быстрее прошлых моделей на 20%. С их помощью планируется увеличить пропускную способность станций на 40%, отметил мэр.

Кроме того, устройства поддерживают все действующие способы оплаты проезда. О том, списались ли средства со счета, пассажирам подскажут цветовая подсветка и виброотклик.

В 2026 году новые турникеты появятся на 25 станциях метро. До конца 2031-го более 4,5 тысячи единиц оборудования появятся в метро, на МЦК и МЦД, уточнил градоначальник.

Собянин также рассказал об ИТПБ. По его словам, их установка позволит вдвое увеличить скорость обслуживания пассажиров. Помимо этого, у них удобное меню и банковские технологии защиты информации, также на ИТПБ граждане смогут построить маршрут на схеме метро.

В этом месяце еще 5 терминалов поставят на станциях "Кунцевская" Большой кольцевой линии, "ВДНХ" и "Медведково" Калужско-Рижской линии. До конца следующего года в метро их будет уже 450, добавил глава города.

Ранее Собянин заявил, что сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех турникетах метро и МЦК. Оплатить поездку таким способом можно также в поездах компании "Аэроэкспресс", на причалах речного электротранспорта и нескольких станциях МЦД.