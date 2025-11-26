Стоимость проезда в городском транспорте изменится в Москве с 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы изменится с 2 января 2026 года. Цены скорректируют в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"По рабочим дням в городском транспорте Москвы совершается более 17 миллионов поездок. В столице пассажиры совершают мультимодальные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние в целом на 45% ниже, чем в других крупных городах России", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, биометрия остается наиболее выгодным способом оплаты проезда уже 5-й год подряд. Стоимость одной поездки по ней составит в 2026 году 71 рубль. Цена поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля.



Вместе с тем у пассажиров сохранится возможность бесплатно пересаживаться между станциями метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта при привязанной "Тройке" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

При этом Дептранс подчеркнул, что доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80%.

Кроме того, с 2 января не изменится и стоимость билетов "Единый" для учащихся на 30, 90 и 365 дней для зоны "Пригород". Они смогут оплачивать проезд на смежных столичных автобусных маршрутах. Более того, проездными можно будет пользоваться и в поездах.

При этом корректировки будут внесены в стоимость проезда на регулярном электротранспорте. Во время действия "летнего тарифа" – с 1 мая по 30 сентября – одна поездка при оплате банковской картой или через СБП обойдется в 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету "Кошелек" – 330 и 500 рублей, а по биометрии – 230 и 400 рублей.

Во время действия "зимнего тарифа"– с 1 октября по 30 апреля – в будние дни стоимость проезда не поменяется, в выходные при оплате банковской картой или СБП она составит 170 рублей, билетом "Кошелек" или по биометрии – 145 рублей. Поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней останутся включенными в стоимость круглый год.

Помимо этого, с 2026 года Москва проиндексирует тарифы на проезд в смежных автобусных маршрутах между столицей и областью. Изменения коснутся маршрутов с фиксированной стоимостью и зональной тарификацией. Средний размер индексации окажется на уровнях 14,3 и 14,9% соответственно.

При этом для оплаты сохранятся действующие льготы и проездные, позволяющие экономить на регулярных поездках.

Кроме того, с 1 января город скорректирует стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Тем не менее она останется ниже фактических затрат Москвы на эвакуацию.

Ранее оплата по биометрии начала действовать на всех турникетах Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Таким образом, платежный сервис заработал еще на 322 турникетах в метро, а Калужско-Рижская линия стала 14-й по счету, где оплата по биометрии действует на всем оборудовании.

