09 декабря, 09:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, на каких видах транспорта доступна оплата по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех турникетах столичного метро и МЦК без исключения. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Кроме того, воспользоваться сервисом можно в поездах "Аэроэкспресс", на причалах регулярного речного электротранспорта и уже на нескольких станциях МЦД. В связи с популярностью такого способа оплаты столичные власти планируют запустить его на всех станциях диаметров уже до конца 2026 года, указал мэр.

"Столица – мировой лидер по количеству видов транспорта, где работает биометрическая оплата проезда. У нее множество преимуществ. Больше не нужны карты, телефоны или наличные – достаточно одного взгляда в камеру. Подключиться к сервису можно в приложении "Метро Москвы", – напомнил градоначальник.

С октября 2021 года, когда система была запущена, к ней подключились почти 700 тысяч человек. При этом сервис максимально безопасен, а данные пассажиров надежно защищены от внешнего вмешательства.

"Это полностью российская глава столицы, которая принадлежит правительству Москвы", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что Российские железные дороги (РЖД) планируют внедрить биометрическую систему посадки в поезд. Сделать это предполагается в начале 2026 года. Технология будет реализована на поездах, обслуживаемых дирекцией скоростных сообщений. В настоящее время функция находится на стадии активной проработки.

мэр Москвытранспорттехнологиигород

