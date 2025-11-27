Акустические кабины в столичном метро забронировали более 700 раз за 1,5 месяца

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В московском метро запустили первые акустические кабины, где пассажиры могут спокойно поработать или поговорить по телефону. За 1,5 месяца их забронировали более 700 раз, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Кабины установлены на транспортном хабе "Нижегородская" и на пересадочном узле "Комсомольская". В них предусмотрены рабочее место, адаптивное освещение, розетки, разъемы для зарядки устройств и вентиляция. Каждая рассчитана на одного человека.

"Активно анализируем обратную связь, чтобы принять решение о масштабировании сервиса на другие востребованные станции", – сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, наибольшим спросом пользуется бесшумное пространство на "Комсомольской", так как станция соединяет несколько ключевых вокзалов.

Акустическую кабину можно заранее через приложение. До конца года пользование предоставляется бесплатно.

Ранее сообщалось об изменении с 2 января 2026 года стоимости проезда в городском транспорте. Цены скорректируют в целях компенсации роста за электроэнергию, топливо и инфляцию. По данным ведомства, биометрия уже 5-й год подряд остается наиболее выгодным способом оплаты.