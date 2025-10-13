В столичном метро установили акустические кабины

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Две шумоподавляющие кабины появились в московском метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Пассажиры смогут использовать их для проведения срочных телефонных переговоров и даже для полноценной работы. Внутри есть все самое необходимое: освещаемое рабочее место, разъемы для зарядки и вентиляция.

Звукоподавляющие материалы, из которых изготовлены кабины, прошли все испытания. Двери из полупрозрачного стекла не позволят проходящим мимо пассажирам заглядывать в гаджет пользователя.

"В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первая кабина расположена на пересадочном узле "Комсомольская", вторую можно найти на транспортном хабе "Нижегородская". По словам Ликсутова, места для их установки выбираются таким образом, чтобы они не мешали пассажирам, но были востребованными. Возможно внедрение бесшумных пространств и на других станциях, если уже установленные будут пользоваться популярностью.

Для их аренды можно воспользоваться приложением нового сервиса или же отсканировать QR-код на двери кабины. До конца года аренда бесплатная.

Ранее Ликсутов рассказал, что в приложении "Метро Москвы" появилась функция пополнения карты "Тройка" для пользователей Android. Пассажирам нужно добавить данные банковской карты в сервис, выбрать способ оплаты и подтвердить платеж. Для записи платежа можно воспользоваться турникетами метро и МЦК, а также валидаторами в автобусах и электробусах, автоматами и терминалами по продаже билетов. Пользователи Android также могут сделать это через смартфон с помощью NFC.

