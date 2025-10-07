Нейроголос начал объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Беспилотный трамвай Москвы стал первым видом наземного транспорта, где применили технологию синтеза речи, передает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что для пассажиров подготовлена полная база аудиосообщений, которые озвучил профессиональный диктор метро Алексей Россошанский.

"Сергей Собянин поставил перед нами задачу применять в работе московского транспорта инновационные решения, которые были бы эффективными и удобными для пассажиров. В прошлом году внедрили нейроголос в работу цифровой стойки "Живое общение", а также в создание голосовых ответов чат-бота Александры. Сейчас мы продолжаем тестировать фирменный нейроголос на Сокольнической линии метро", – отметил Ликсутов.

Система объявлений включает приветствие, названия остановок, напоминания о вежливости и правила пользования. Перед каждым сообщением о маршруте звучат элементы аудиобренда московского транспорта, помогающие пассажирам сконцентрировать внимание.

По словам вице-мэра, новая технология позволяет оперативно создавать и изменять аудиосообщения. Для генерации дорожки достаточно подготовить текст и настроить параметры воспроизведения в специальной программе. Там же расставляются паузы, настраивается громкость и скорость воспроизведения, тембр голоса.

Ранее сообщалось, что в РФ оплата проезда по биометрии станет одним из основных способов расчета в транспорте через 1,5–2 года.

В настоящее время доля платежей с использованием биометрических данных составляет около 1 миллиона транзакций, что равняется 2,5% от общего объема платежей в метро.

