Собянин: столичный производитель создал мощную ЭЗС для электромобилей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Производитель из Москвы создал мощную электрозарядную станцию (ЭЗС) для электромобилей, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, компания "Парус электро" – якорный резидент технопарка "Связь инжиниринг" и участник Московского кластера электромобилестроения – разработала и запустила в производство зарядную станцию мощностью 342 киловатта.
Первые такие ЭЗС установлены на федеральных трассах столичного региона. Благодаря им граждане, выезжая за город, могут быстро зарядить электроавтомобиль на трассе.
Основные преимущества станции:
- быстрая зарядка (10–15 минут для современных электромобилей);
- возможность одновременной зарядки до 5 авто;
- подходит для большинства моделей.
Разработку мощной ЭЗС градоначальник назвал важным шагом к развитию зеленого транспорта и улучшению экологии в городе, а также еще одним этапом общей стратегии развития электромобилей и зарядной инфраструктуры Москвы.
Ранее Собянин заявил, что для столицы важно, чтобы новая индустриализация развивалась не в ущерб окружающей среде. Бизнес это понимает и вносит вклад в улучшение экологии. Московская промышленность сохраняет природные ресурсы и создает новые возможности для развития экологических технологий.
