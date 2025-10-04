Собянин: столичный производитель создал мощную ЭЗС для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производитель из Москвы создал мощную электрозарядную станцию (ЭЗС) для электромобилей, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, компания "Парус электро" – якорный резидент технопарка "Связь инжиниринг" и участник Московского кластера электромобилестроения – разработала и запустила в производство зарядную станцию мощностью 342 киловатта.

Первые такие ЭЗС установлены на федеральных трассах столичного региона. Благодаря им граждане, выезжая за город, могут быстро зарядить электроавтомобиль на трассе.

Основные преимущества станции:

быстрая зарядка (10–15 минут для современных электромобилей);

возможность одновременной зарядки до 5 авто;

подходит для большинства моделей.

Разработку мощной ЭЗС градоначальник назвал важным шагом к развитию зеленого транспорта и улучшению экологии в городе, а также еще одним этапом общей стратегии развития электромобилей и зарядной инфраструктуры Москвы.

Ранее Собянин заявил, что для столицы важно, чтобы новая индустриализация развивалась не в ущерб окружающей среде. Бизнес это понимает и вносит вклад в улучшение экологии. Московская промышленность сохраняет природные ресурсы и создает новые возможности для развития экологических технологий.