Свыше 50 ультрабыстрых зарядок для электробусов установили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве с начала 2025 года появилось свыше 50 ультрабыстрых зарядок для электробусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новые зарядные станции были установлены на конечных остановках и эксплуатационных площадках в 11 районах города, в том числе в Сокольниках, Новокосине, Ивановском и у станций метро "Савеловская", "Беляево", "Саларьево".

Ликсутов отметил, что благодаря установке новых зарядных станций Москва может запускать больше электробусов в разных районах города. Всего в столице работает уже 400 ультрабыстрых зарядок, которые обеспечивают работу свыше 220 маршрутов.

"Развиваем комфортный и современный электротранспорт по задаче Сергея Собянина", – напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

К 2030 году в Москве появятся около 35 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС). По словам Ликсутова, их установка пройдет в рамках транспортной стратегии, утвержденной Собяниным. Это позволит увеличить количество электромобилей в столице до 320 тысяч, что составит 7% от общего числа легковых автомобилей.

