Почти 90 электробусов нового поколения вышло на 11 маршрутов в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На столичных дорогах курсируют 85 новых электробусов российского производства КамАЗ–52222 поколения А5. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что экологичный транспорт можно встретить на 11 маршрутах. Он создает более комфортные условия пассажирам во время поездок.

В новых электробусах улучшена климатическая система и увеличено пространство накопительной площадки на 15%. Кроме того, средние и задние двери в них открываются наружу, не занимая дополнительного места в салоне.

Ликсутов также обратил внимание, что использование современного экологичного транспорта способствует снижению выбросов в окружающую среду.

"В 2025–2027 годах в столицу придет 1 100 электробусов. Продолжаем запускать самый современный наземный городской транспорт и развивать сеть экологичных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – передает столичный Дептранс слова заммэра.

Ранее в столице на маршрут № 519 вышли 8 современных электробусов. Они заменили автобусы и будут курсировать от станции метро "Рижская" до "Тимирязевской".

Экологичный транспорт соединяет районы Марьина Роща, Бутырский и Мещанский, 11 станций метро и МЦК, а также несколько парков, культурных объектов, учебных и медицинских учреждений и торговых центров.

Всего в мегаполисе число маршрутов электробусов достигло 220. Транспорт нового поколения оснащен информационными табло, USB-разъемами для зарядки и световой индикацией на дверях для удобства посадки. Вместимость – свыше 85 пассажиров, запас хода превышает 90 километров.