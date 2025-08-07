Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на еще один маршрут в ТиНАО. Он соединяет районы Внуково, Коммунарка, Филимонковский и Теплый Стан, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут 878 предлагает пассажирам добраться до аэропорта Внуково, станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), торговых комплексов, образовательных и медицинских учреждений. Также транспорт начал курсировать на специальных рейсах до школы "Летово".

Всего в Москве появились уже 220 электробусных маршрутов.

"На дорогах столицы становится все больше электробусов – в сравнении с автобусами это более современный, комфортный и экологичный транспорт. По будням на новом электробусном маршруте в ТиНАО и ЮЗАО курсируют 13 машин нового поколения", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что два новых магистральных маршрута автобусов и электробусов заработают в Москве с 9 августа. Они свяжут восток и юго-восток города. Около 40 современных автобусов и электробусов российского производства будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам, а также помогут пассажирам комфортнее и быстрее передвигаться.

