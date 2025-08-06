Сергей Собянин объявил о запуске в Москве 220-го электробусного маршрута

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появился 220-й электробусный маршрут, транспорт по которому будет курсировать от станции метро "Теплый Стан" до МЦД Кокошкино, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам главы города, электробусы вышли на маршрут № 878, соединяющий муниципальные округа ТиНАО с ЮЗАО. При этом с начала года в столице появилось 42 электробусных маршрута, и их количество продолжает расти.

"Всего в столице больше 2 400 машин, оснащенных самыми современными сервисами для комфорта и безопасности пассажиров", – обратил внимание мэр.

Собянин указал на преимущества транспорта на электротяге, среди которых экологичность. Замена одного автобуса на электробус помогает снизить выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год.

Кроме того, поездки в таких машинах комфортны для москвичей и туристов. Они обладают мягким ходом, а в салоне поддерживается оптимальная температура. Также электробусы оснащены широкими дверями, зарядными портами для гаджетов и площадками для колясок и велосипедов.

"Модели электробусов постоянно совершенствуются. В июне на улицы вышли первые 12 машин нового поколения. В планах к 2030 году – перевести на электробусы свыше 80% парка Мосгортранса", – подытожил градоначальник.

Ранее сообщалось, что на столичных маршрутах начали тестировать электробус малого класса "Газель" e-City. Мини-электробус позволит обслуживать маршруты с низким пассажиропотоком и перевозить горожан по узким улицам, по которым не могли бы проследовать более крупные машины.

При этом модель оснащена 10 посадочными местами, откидной аппарелью, кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров, климат-контролем и широкими дверями с кнопками открывания для сохранения оптимальной температуры.

