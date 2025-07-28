Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый электробусный маршрут появился в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, электробусы теперь будут проезжать между станциями метро "Саларьево" и "Теплый Стан". В результате поездки станут еще удобнее для жителей трех районов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также Юго-Западного административного округа.

В департаменте уточнили, что в будние дни на маршруте будут проезжать еще три современных электробуса российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5. Это позволит улучшить экологию в городе и повысить комфорт поездок, подчеркнул Ликсутов.

Заммэра Москвы также напомнил, что столица является мировым лидером по развитию электротранспорта и количеству электробусов. Город продолжит развивать сеть такого транспорта по поручению Сергея Собянина.

В настоящее время на столичных маршрутах работают более 2,4 тысячи электробусов. При этом с начала года заработали еще 40 электробусных маршрутов, включая те, на которые вышли новейшие машины.

Ликсутов уточнял, что все больше людей выбирают электротранспорт: в этом году количество поездок достигло одного миллиона в сутки, а с 2018 года их общее количество приблизилось к 770 миллионам.

