Электробусы вышли на маршрут № 780 на севере Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на маршрут № 780 на севере столицы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По будням на маршруте будут курсировать четыре машины. На них горожане смогут добраться от станции метро "Войковская" до парка "Вишневый сад", школ, детских садов и крупного медицинского центра.

"Новый электробусный маршрут соединяет станции метро "Войковская" и МЦД Красный Балтиец. Замена автобусов на электробусы помогает улучшить экологическую ситуацию и повысить качество жизни в столице", – добавил вице-мэр.

Ранее в столице изменились маршруты наземного городского транспорта. В частности, автобус № 622 стал 221 и начал следовать только до станции метро "Славянский бульвар" вместо Киевского вокзала. Также электробусы маршрута № 73 стали останавливаться около станции метро "Мневники".