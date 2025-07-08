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08 июля, 14:15

Транспорт

Более 10 электробусов пустили на маршрут с988 в Москве

Более 10 электробусов пустили на маршрут с988 в Москве

В Москве появились два новых электробусных маршрута

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В Москве продолжается обновление парка городского транспорта. Пресс-секретарь Мосгортранса Герман Иванов сообщил, что на маршруте с988, который работает только по будням, курсируют 14 электробусов. Кроме того, на маршруте 119 появились новые КАМАЗ-52-222.

Директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что в последних моделях электробусов полностью отказались от дизельного отопления. В столице появились и экспериментальные электробусы-гармошки, рассчитанные на большие пассажиропотоки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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