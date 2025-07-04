Собянин: еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

В Москве появится еще 117 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Новые станции позволят выпустить на линию больше экологичного транспорта, что сделает поездки для пассажиров быстрее и комфортнее.

На сегодняшний день Москва является лидером в Европе по количеству электробусов. В городском автопарке насчитывается более 2 350 экологичных машин, которые обслуживают свыше 210 маршрутов. Только в прошлом году на электробусах было совершено почти 207,5 миллиона поездок.

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