05 мая, 17:45Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл новую экспозицию Музея Победы "Путь к Победе"
На Поклонной горе появилась мультимедийная экспозиция "Путь к Победе", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию открыли Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова.
По словам мэра, это центральная выставка юбилейного года – в ней сочетаются исторические реликвии и современные технологии. Смарт-стекло позволяет "оживить" письма, фотографии, награды и даже отследить путь героев на карте боевых действий.
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