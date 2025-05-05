Сергей Собянин открыл новую экспозицию Музея Победы "Путь к Победе"

На Поклонной горе появилась мультимедийная экспозиция "Путь к Победе", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию открыли Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова.

По словам мэра, это центральная выставка юбилейного года – в ней сочетаются исторические реликвии и современные технологии. Смарт-стекло позволяет "оживить" письма, фотографии, награды и даже отследить путь героев на карте боевых действий.

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