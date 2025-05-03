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03 мая, 10:21

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Синоптик Позднякова: до 70% месячной нормы осадков выпало в Москве 1–2 мая

До 70% месячной нормы осадков выпало в Москве 1–2 мая

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве за 1–2 мая выпало до 70% от месячной нормы осадков. Об этом в телеграм-канале написала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, такого в городе не случалось никогда. На ВДНХ сумма осадков за двое суток составила 43 миллиметра, или 69% от нормы.

Позднякова уточнила, что раньше самыми дождливыми были 1 и 2 мая в 1962 году с суммой осадков 24,2 миллиметра.

Температура в столице начнет соответствовать климатической норме только в середине мая, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Согласно его прогнозу, вечером 4 мая температура воздуха будет 1–6 градусов. При этом днем пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 15–20 градусов.

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявлен в столичном регионе

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