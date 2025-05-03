Более 18 тыс человек остаются без электричества в Подмосковье

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Более 18 тысяч человек остаются без электричества на территории Подмосковья из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы области.

Уточняется, что, по данным на 07:00, отключенными остаются 348 населенных пунктов региона. Речь идет о 10 089 домах, в которых живут 18 160 человек. При этом среди них более 4,5 тысячи детей.

В Подмосковье в ночь на 2 мая выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в самых разных районах. Такие показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.

Из-за аномальных погодных условий электричество отключилось в более чем 90 населенных пунктах Подмосковья. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.