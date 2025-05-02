Синоптик Тишковец: в Москве выпало 22% от месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что такие данные были зафиксированы на метостанциях на ВДНХ и Балчуге. При этом в Тушино выпало 11 миллиметров снега. Температура воздуха в столице ночью опускалась до 0,4 градуса.

На территории Подмосковья самый сильный снегопад прошел в Дмитрове, где выпал 21 миллиметр осадков, а также в Ново-Иерусалиме и Талдоме, где зафиксировали 22 миллиметра снега, и в Клину, на территории которого снежный покров достиг 25 миллиметров в высоту. Такие показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков, указал специалист.

Вместе с тем на севере области были зафиксированы заморозки. В Клину, Волоколамске и Сергиевом Посаде температура воздуха опускалась до минус 0,1 градуса, в Талдоме и Луговой – до 0 градусов.

В связи с непогодой пресс-служба ГУ МЧС по Москве напомнила, что парковать автомобили необходимо в безопасных местах. Кроме того, важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также оставаться внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Тем не менее уже 3 мая снег в городе растает, заявил Тишковец в беседе с РИА Новости. Он также уточнил, что в ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 3 градусов. В связи с этим на дорогах возникнет гололедица, но в дневные часы потеплеет до 13 градусов.

Уже вечером 1 мая снегопад побил рекорд 116-летней давности. До этого максимальное количество осадков в эту дату было зафиксировано в 1909 году. Тогда в столице за метеорологические сутки выпал 21 миллиметр снега.

В условиях непогоды 2 мая в столице возможны локальные задержки наземного транспорта. При этом некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, предупредили москвичей и гостей города в Дептрансе.