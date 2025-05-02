Рекордное за 116 лет количество осадков выпало в Москве 1 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рекорд 116-летней давности по количеству осадков побит в Москве 1 мая, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Тишковец уточняет, что за 12 часов 1 мая на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 миллиметра осадков, на Балчуге – 22 миллиметра, Тушино – 28 миллиметров, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков.

Таким образом, за метеорологические сутки в Москве выпало рекордное количество осадков за историю регулярных метеоизмерений. В 1909 году был рекорд в 21 миллиметр.

Также аномально много осадков наблюдается в Подмосковье. В Пушкино – 27 миллиметров, Подмосковной – 26 миллиметров, Долгопрудном – 25 миллиметров, Железнодорожном – 24 миллиметра, Ново-Иерусалиме – 23 миллиметра, Дмитрове – 22 миллиметра, Можайске – 21 миллиметр, Электроуглях и Немчиновке – 20 миллиметров.

Ранее Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 2 мая. За сутки прогнозируется рекордное количество осадков – до 19–24 миллиметров. Это более трети от месячной нормы.