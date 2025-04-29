В Москве спрогнозировали до 18 градусов тепла 9 мая

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве прогнозируется всплеск тепла в майские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, что температура воздуха 9 мая составит до 18 градусов.

Позднякова также отметила, что на 9 мая прогноз более оптимистичный, чем на 1 мая. Есть вероятность того, что будет меньше дождя, чем в праздничные дни. Температура будет от 15 до 18 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в Москве и области ожидаются дожди в майские выходные. В регион 1 мая придет западный циклон, из-за которого выпадет пятая, а то и четвертая часть от месячной нормы.

Он добавил, что столбики термометров поднимутся до 10–15 градусов, а ночью температура воздуха будет 2–7 градусов.