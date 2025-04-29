Сильный ветер обрушится на Москву 29 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушится на столицу 29 апреля, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Усиление юго-западного ветра ожидается местами в Москве в период с 10 часов до конца дня. Поэтому в министерстве посоветовали гражданам не оставлять детей без присмотра, быть внимательными, находясь за рулем, парковаться только в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по необходимости можно звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

29-го числа в столице и в Московской области воздух прогреется до 10 градусов тепла, временами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление составит до 742 миллиметров ртутного столба.

При этом пасмурная погода с дождями сохранится вплоть до 1 мая. Ночных заморозков уже не будет, но по ночам столбики термометров в столичном регионе будут показывать в районе 2–7 градусов тепла, отмечали синоптики.

