До 9 градусов тепла и дожди ожидаются в Москве 29 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье 29 апреля ожидается до 10 градусов тепла, облачная погода и дожди, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, а по области – от 5 до плюс 10 градусов тепла. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигнуть до 15 метров в секунду.

Временами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление составит до 742 миллиметров ртутного столба.

Также синоптики сообщают, что в предстоящие майские праздники москвичей ждет неустойчивая погода. В Гидрометцентре отметили, 1 мая будет прохладным и дождливым. С 2 мая температура начнет расти и приблизится к 15 градусам, а затем потеплеет до 19 градусов и станет больше солнечных дней.

Ранее в Подмосковье зафиксировали рекордные апрельские заморозки. Температура опустилась до минус 6 градусов – последний раз такой показатель наблюдался в начале этого века.