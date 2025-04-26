МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности 26–29 апреля

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Высокая пожароопасность будет сохраняться в столице в период с 26 по 29 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на предупреждение Главного управления МЧС России по городу.

Уточняется, что местами пожароопасность будет достигать 4 класса.

В связи с этим представители ведомства призвали москвичей соблюдать требования пожарной безопасности и отказаться от контактов с открытым огнем.

Вместе с тем в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Предупреждение будет действовать до 09:00 28 апреля. Температурные показатели в регионе в эти дни будут в пределах минус 5–0 градусов.

