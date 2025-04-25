Оранжевый уровень опасности объявлен в столичном регионе с 26 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать в период с 01:00 26 апреля до 09:00 28 апреля. Температурные показатели в регионе в эти дни будут в пределах минус 5–0 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в выходные, 26 и 27 апреля, ощутимо похолодает.

По словам синоптика, в субботу, 26 апреля, под утро в Москве ожидается от плюс 1 до плюс 4 градусов, днем – от плюс 6 до плюс 9 градусов. Из-за ветра будет казаться, что в городе на 3 градуса холоднее.

В воскресенье, 27 апреля, в столице будет облачно с неустойчивыми просветами, ожидаются мокрый снег и ливневый дождь. В сумерках температура воздуха опустится до 0 градусов, после полудня будет в пределах 5–8 градусов тепла. По словам синоптика, это на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

