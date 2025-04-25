Синоптик Тишковец: в Москве в выходные ощутимо похолодает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в выходные, 26 и 27 апреля, ощутимо похолодает, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в субботу под утро в Москве ожидается от плюс 1 до плюс 4 градусов, днем – от плюс 6 до плюс 9 градусов. Отмечается, что из-за ветра будет казаться, что в городе на 3 градуса холоднее.

"При этом после ночных прояснений в дневные часы небо будет хмуриться, и местами не исключены слабые осадки – дождь, возможно с символическим мозаичным мокрым снегом", – добавил Тишковец.

В воскресенье в столице будет облачно с неустойчивыми просветами, ожидаются мокрый снег и ливневый дождь. В сумерках температура воздуха опустится до 0 градусов, после полудня будет в пределах 5–8 градусов тепла. По словам синоптика, это на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

"В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится и подморозит до 0 – минус 3, днем потеплеет до плюс 9 – плюс 12. Во вторник в теплом секторе циклона пройдут дожди, ночью – плюс 2 – плюс 7, днем – плюс 9 – плюс 14", – поделился специалист центра погоды "Фобос".

Тишковец добавил, что в последний день месяца, 30 апреля, к утру ожидается плюс 3–8 градусов, днем будет плюс 10–15 градусов. Апрель, по его словам, завершится холодным аккордом.

В пятницу, 25 апреля, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от плюс 15 до плюс 17 градусов, в Подмосковье – от плюс 13 до плюс 18 градусов.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 2 градусов, по области – до 0.