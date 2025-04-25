Облачная погода с дождем прогнозируется в столице 25 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в Москве в пятницу, 25 апреля. По области местами ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 2 градусов, по области – до нуля градусов.

В субботу, 26 апреля, в Москву могут прийти похолодание и аномальные ливни. Также, возможно, пройдет мокрый снег. В течение дня температурные показатели не превысят 5–10 градусов тепла, вечером похолодает до 0 – плюс 5 градусов.

В первую неделю мая в Москве ожидается свыше 20% от месячной нормы осадков. При этом с вероятностью в 90% в мае будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса.