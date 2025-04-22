Более 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в начале мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первую неделю мая в Москве ожидается свыше 20% от месячной нормы осадков. Об этом рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50%", – отметила синоптик.

При этом, по ее словам, с вероятностью в 90% в мае будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса. На второй неделе этого месяца будет фиксироваться рост атмосферного давления, заключила Позднякова.

Несмотря на тепло в столичном регионе, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы во вторник, 22 апреля. В среду, 23 апреля, в Москве еще возможен очередной рекорд 25-градусной жары, однако в четверг, 24 апреля, ожидаются ливни.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что в пятницу, 25 апреля, столбик термометра в Москве опустится до плюс 16 градусов, а на следующий день ожидаются похолодание, аномальные ливни и мокрый снег. В воскресенье, 27 апреля, возможны заморозки до минус 1 градуса.

