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22 апреля, 09:30

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Синоптик Вильфанд: июньское тепло до 25 градусов ожидается в Москве 23 апреля

Синоптик спрогнозировал июньское тепло в Москве 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Москве поднимется до июньских 25 градусов в среду, 23 апреля. В этот день может быть установлен новый температурный рекорд, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"А вот уже к концу недели мы ожидаем, что температура снизится и придет к климатической норме", – цитирует его Агентство "Москва".

Однако, несмотря на высокую температуру воздуха в Москве, еще рано открывать купальный сезон. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в водохранилищах и реках вода еще холодная.

При этом суточный рекорд тепла был побит в понедельник, 21 апреля. Столбик термометра показал 24,6 градуса.

Однако в ночь на воскресенье, 27 апреля, в столице ожидается до минус 9 градусов. Позднякова не исключила возможность появления осадков в виде мокрого снега, который быстро растает по причине того, что почва в столице за первые недели апреля хорошо прогрелась.

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