В Москве побит новый суточный рекорд тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суточный рекорд тепла был побит в понедельник, 21 апреля, в Москве. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, в этот день столбик термометра поднялся до 24,6 градуса. До настоящего момента максимальная температура, которая когда-либо фиксировалась в Москве 21 апреля, составляла 23,9 градуса. При этом синоптик предупредил, что воздух продолжает прогреваться.

Вильфанд также предположил, что рекордные значения будут фиксироваться в столице вплоть до среды, 23 апреля, включительно.

Однако уже в ночь на 27 апреля в столице ожидается до минус 9 градусов, сообщила в беседе с Агентсвом "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. В связи с этим она не исключила возможность появления осадков в виде мокрого снега, которые быстро растают по причине того, что почва в столице за первые недели апреля хорошо прогрелась.

Несмотря на высокую температуру воздуха в Москве, еще рано открывать купальный сезон, считают синоптики. По словам Поздняковой, в водохранилищах и реках вода еще холодная. Например, в водоемах Истры температура воды составляет всего 8–9 градусов. Она добавила, что купальный сезон сейчас открывают только экстремалы, привыкшие к такой воде.

