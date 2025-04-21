В Москве не ожидают нашествия комаров при теплой погоде

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Всплеска численности комаров в период теплой погоды не ожидается в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Будет, скорее всего, обычная активность комаров, как это происходит в столичном регионе каждый год", – передает пресс-служба слова начальника отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Азамата Кунафина.

По его словам, в Москве уже установились практически летние погодные условия, традиционно способствующие повышению активности насекомых.

До этого научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что в мае Центральную Россию ждет нашествие комаров. Он отметил, что кровососущих может быть много из-за мягкой зимы.

Кроме того, вероятность нашествия комаров будет зависеть от наличия осадков. Эксперт отметил, что именно сочетание тепла и влажности способствует повышенной активности этих насекомых.