21 апреля, 18:22Город
В Москве не ожидают нашествия комаров при теплой погоде
Фото: depositphotos/Kwangmoo
Всплеска численности комаров в период теплой погоды не ожидается в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
"Будет, скорее всего, обычная активность комаров, как это происходит в столичном регионе каждый год", – передает пресс-служба слова начальника отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Азамата Кунафина.
По его словам, в Москве уже установились практически летние погодные условия, традиционно способствующие повышению активности насекомых.
До этого научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что в мае Центральную Россию ждет нашествие комаров. Он отметил, что кровососущих может быть много из-за мягкой зимы.
Кроме того, вероятность нашествия комаров будет зависеть от наличия осадков. Эксперт отметил, что именно сочетание тепла и влажности способствует повышенной активности этих насекомых.