Энтомолог Марьинский: нашествие комаров может начаться в первые недели мая

Фото: depositphotos/ZanozaRu

Нашествие комаров случится в Центральной России в первые недели мая из-за установившейся сейчас теплой погоды. Таким мнением с Москвой 24 поделился научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ранее в СМИ появилась информация, что весной 2025 года Центральную Россию ждет нашествие комаров. По мнению некоторых экспертов, это произойдет из-за того, что похолодание и осадки весной привели к гибели птиц, которые поедают личинки насекомых.

Однако Марьинский, в свою очередь, подчеркнул, что птицы их не едят: они питаются только взрослыми особями. В то же время кровососущих действительно может быть много из-за мягкой зимы, объяснил эксперт.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Комары зимуют в виде уже отложенных яиц и самок, которые с наступлением тепла просыпаются и откладывают яйца. И чем мягче зима, тем больше яиц и самок доживают до весны.

Также вероятность нашествия комаров будет зависеть от наличия осадков. Яйца комаров лучше всего развиваются именно в лужах, где в отличие от рек и озер их не едят рыбы.

"Если сформируются крупные весенние лужи, комаров появится много. Но все еще будет зависеть от температуры: для нормального развития личинок важно, чтобы вода не замерзала", – пояснил Марьинский.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ После того как даже ночью установятся плюсовые температуры, пройдет примерно три недели и начнется массовый выход первой партии комаров. Учитывая, что уже сейчас достаточно тепло, ждать ее можно примерно в первые недели мая.

Сколько комаров будет в течение лета, также зависит от погоды. В частности, во влажных и теплых условиях их станет очень много, заключил эксперт.

Ранее биолог, энтомолог Роман Хряпин рассказал, как спастись от комаров. По его словам, эффективную защиту дают светлая одежда, репелленты на основе диэтилтолуамида и эфирное масло эвкалипта лимонного.

