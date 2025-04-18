Энтомолог Марьинский: нашествие комаров может начаться в первые недели мая

18 апреля, 10:54Общество
Фото: depositphotos/ZanozaRu
Нашествие комаров случится в Центральной России в первые недели мая из-за установившейся сейчас теплой погоды. Таким мнением с Москвой 24 поделился научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее в СМИ появилась информация, что весной 2025 года Центральную Россию ждет нашествие комаров. По мнению некоторых экспертов, это произойдет из-за того, что похолодание и осадки весной привели к гибели птиц, которые поедают личинки насекомых.
Однако Марьинский, в свою очередь, подчеркнул, что птицы их не едят: они питаются только взрослыми особями. В то же время кровососущих действительно может быть много из-за мягкой зимы, объяснил эксперт.
Также вероятность нашествия комаров будет зависеть от наличия осадков. Яйца комаров лучше всего развиваются именно в лужах, где в отличие от рек и озер их не едят рыбы.
"Если сформируются крупные весенние лужи, комаров появится много. Но все еще будет зависеть от температуры: для нормального развития личинок важно, чтобы вода не замерзала", – пояснил Марьинский.
Сколько комаров будет в течение лета, также зависит от погоды. В частности, во влажных и теплых условиях их станет очень много, заключил эксперт.
Ранее биолог, энтомолог Роман Хряпин рассказал, как спастись от комаров. По его словам, эффективную защиту дают светлая одежда, репелленты на основе диэтилтолуамида и эфирное масло эвкалипта лимонного.