Энтомолог Хряпин: светлая одежда защитит от слепней, но не от комаров

Фото: depositphotos/galitskaya

Светлая одежда, репелленты на основе определенных веществ и эфирное масло эвкалипта лимонного помогут спастись от кровососущих насекомых. Об этом Москве 24 рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, чтобы снизить для них свою привлекательность на 30–40 процентов, нужно надевать одежду светлых тонов.

"Необязательно белую – это может быть бежевый, светло-голубой и так далее. Правда, поможет это только при встрече с дневными кровососущими двукрылыми, такими как слепни и мошки, которые ориентируются с помощью зрения. Для них цвет играет достаточно важную роль", – отметил энтомолог.

А вот при встрече с сумеречными – комарами, мокрецами – цвет ничего не поменяет, потому что ориентируются они преимущественно по запаху.



Роман Хряпин биолог, энтомолог Эффективными остаются репелленты: например, хорошо помогают средства на основе диэтилтолуамида (ДЭТА). Его должно быть не менее 25%. А для борьбы со слепнями – не менее 30%.

Кроме того, можно выбрать репелленты с веществом акреп или IR 3535, также в концентрации не менее 25–30 процентов, отметил эксперт.

"Наносить репелленты надо тонким равномерным слоем, без пропусков. Потому что насекомое обязательно найдет брешь в необработанной поверхности и укусит. Но, конечно, нельзя, чтобы средства попадали в глаза, нос, рот", – пояснил Хряпин.

Обновлять репеллент нужно через тот отрезок времени, который указан в инструкции, потому что все средства работают по-разному, добавил биолог.

"Что касается эфирных масел, то лично я не встречал ничего эффективного и долгодействующего, кроме эвкалипта лимонного. Он отлично защищает, но есть одно "но": он достаточно дорогой, потому что сам процесс получения такого масла недешевый", – заключил Хряпин.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что научных доказательств того, что комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови, не существует. По словам эксперта, в целом комаров привлекает тепло тела, выдыхаемый человеком углекислый газ и целый набор веществ, которые выделяются вместе с потом.