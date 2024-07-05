Эксперт Бурмистров: богомолы появились в Москве из-за жары

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Нетипичные для столицы богомолы появились в Москве из-за жары. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, не только богомолам, но и некоторым другим насекомым понравилась теплая погода.

"Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве", – заявил он, добавив, что именно поэтому богомолы появились в Москве.

Эксперт отметил, что никакой опасности для жителей столицы эти насекомые не представляют.

"Человек – слишком большая добыча для такого маленького хищника", – уточнил эксперт.

Недавно начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин заявил, что в Москве не ожидается нашествие комаров. Однако, по его словам, они начнут активно размножаться, так как влажная и теплая погода благоприятна для их размножения комаров. Именно такая погода установилась в Москве, уточнил эксперт.

