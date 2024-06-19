Эксперт Кунафин: нашествия комаров в Москве не ожидается

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В Москве не ожидается нашествие комаров, однако они начнут активно размножаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина.

"Влажная и теплая погода благоприятна для размножения комаров. Сейчас как раз такая погода стоит в Москве", – отметил он.

До этого Кунафин говорил, что первые комары могут появиться в Москве тогда, когда температура воздуха поднимется до 25–29 градусов тепла. Также для этого им нужна теплая стоячая вода, где будут развиваться личинки. Эксперт объяснил, что комары зимуют в виде взрослых особей, а потом откладывают яйца.

Ранее младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Петровского Евгения Паршина предупредила, что комариный укус может спровоцировать анафилактический шок. Врач рассказала, что укусы насекомых делятся на три группы по степени тяжести. Легкая степень, при которой после укуса появляются покраснение и кожная сыпь, встречается чаще всего.

Вместе с тем аллерголог-иммунолог Анна Усачева отметила, что после укуса насекомого для снятия общей интоксикации нужно пить больше жидкости. Если же появились одышка, тошнота, рвота, головокружение, озноб и другие опасные симптомы, она рекомендовала вызвать скорую помощь.

