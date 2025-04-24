Представитель ПАО "МОЭК" Филатов: отключение отопления требует изменения режима работы ТЭЦ

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Перевод столичной системы теплоснабжения на летний режим – трудоемкий процесс, который требует изменения режима работы 13 крупнейших ТЭЦ и около 150 различных районных и квартальных тепловых станций, объяснил представитель ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов в беседе с Москвой 24.

Уже в субботу, 26 апреля, в столице ожидаются похолодание и аномальные ливни. Также, возможно, пройдет мокрый снег. Столбики термометров не превысят 5–10 градусов тепла.

В Москве и раньше наблюдались резкие перепады температур, когда за теплом следовало похолодание, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"В принципе, отопление в Москве включается, выключается примерно в одни сроки, потому что климат, несмотря на все эти турбулентности, примерно одинаковый", – добавила парламентарий.

Ранее синоптики сообщали, что воздух в столице во вторник, 22 апреля, прогрелся до 23,3 градуса, тем самым повторив температурный рекорд для этой даты, установленный в 1995 году. Из-за теплой погоды фиксируется активность пыльцы березы. Врачи призывали аллергиков не гулять в парках и не выходить на улицу в сухую ветреную погоду.