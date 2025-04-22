Синоптик Леус: погода в Москве 22 апреля повторила температурный рекорд 1995 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздух в столице во вторник, 22 апреля, прогрелся до 23,3 градуса, тем самым повторив температурный рекорд для этой даты, установленный в 1995 году. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что до конца дня температура воздуха в Москве может еще увеличиться, тогда рекорд будет побит.

Со среды, 23 апреля, по четверг, 24 апреля, в городе прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха может оказаться выше нормы на 7 градусов и более.

В связи с этим МЧС рекомендовало горожанам пить больше воды, находиться в тени, а также надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. В свою очередь, в ЦОДД напомнили об опасности оставлять детей и животных в закрытых автомобилях в период жары.