ЦОДД призвал не оставлять детей и питомцев в автомобилях во время жары

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В период жаркой погоды, 23 и 24 апреля, в столице особенно опасно оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на ЦОДД.

"Придерживайтесь основных правил безопасности в жаркую погоду: пейте больше воды, надевайте одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы, а также не оставляйте детей и животных в машине", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается аномальная жара. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Гражданам напомнили, что в этот период важно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112.