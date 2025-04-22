Аномальная жара ожидается в Москве с 23 по 24 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве с 23 по 24 апреля ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС столицы.

Синоптики прогнозируют, что среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В связи с этим горожанам напомнили о правилах безопасности: надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, а также держаться в тени. Также не стоит забывать и про требования пожарной безопасности.

В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

При этом похолодание в столицу придет в два этапа, рассказал в беседе с радио КП руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в четверг и пятницу, 24 и 25 апреля, температура снизится с 24–26 градусов тепла до 20-ти в четверг и 15-ти градусов в пятницу. Второй этап наступит в выходные, 26 и 27 апреля. Синоптик прогнозирует, что погода в эти дни будет более зябкой, возможен слабый снег. Ночью ожидается около нуля градусов, днем – плюс 8–10.

Шувалов также рассказал, что 2, 3 и 4 мая будет уже 13–15 градусов тепла.

Суточный рекорд тепла был побит в понедельник, 21 апреля. Столбик термометра показал 24,6 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что рекордные значения будут фиксироваться в столице вплоть до среды, 23 апреля, включительно.

Несмотря на высокую температуру воздуха в Москве, еще рано открывать купальный сезон, считают синоптики. В водохранилищах и реках вода еще холодная. Например, в водоемах Истры температура воды составляет всего 8–9 градусов. По словам синоптиков, купальный сезон сейчас открывают только экстремалы, привыкшие к такой воде.