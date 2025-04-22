Количество пыльцы в воздухе столицы снизится к концу недели

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В Москве снизится количество пыльцы в воздухе из-за прогнозируемых к концу недели похолодания и дождей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Ольгу Мухину.

"Несмотря на прогнозируемое похолодание, не стоит отменять назначенную ранее базисную терапию, так как даже при относительно низких температурах воздуха существует высокая вероятность заноса пыльцевых зерен с потоками воздуха из более теплых регионов", – подчеркнула Мухина.

По ее словам, из-за отмены терапии может обостриться заболевание.

В свою очередь, врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что во время цветения людям, страдающим от аллергии, необходимо отказаться от ряда фруктов, орехов и зелени. Об этом сообщает News.ru.

"Существуют перекрестные реакции у продуктов питания на пыльцу цветущих деревьев. Реакция может быть с такими продуктами, как яблоко, груша, абрикос, персик, слива, морковь, киви, вишня, черешня, банан, картофель, орехи, петрушка, укроп, сельдерей и тмин", – поделилась специалист.

Врач подчеркнула, что перечисленные продукты важно исключать из рациона в период цветения деревьев, поскольку их употребление приведет к усилению аллергической реакции.

Кроме того, Павлова рекомендовала исключить на 4–6 недель продукты, содержащие гистамин или способствующие его выработке в организме. Среди них – морепродукты, пшеница, рыба, яйца, молоко, сыр, шоколад и соя.

Между тем "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Честного знака" сообщает, что во втором квартале 2025 года сразу в нескольких российских субъектах существенно увеличилось потребление лекарств от аллергии на 10 тысяч человек.

Среди таких регионов, например, Ингушетия (+23%), Чечня (+19%) и Еврейская автономная область (+14%).

При этом в Ненецком автономном округе, в Камчатском крае и Смоленской области, наоборот, зафиксировано уменьшение потребления антигистаминных препаратов на 16, 14 и 12% соответственно.

Также снижение продаж лекарств от аллергии отмечено в южных регионах России: в Ростовской области (на 3,5%), в Башкирии (на 4,2%), а также в Самарской области (на 5,6%).

В первом квартале текущего года лидерами по продажам оказались Москва, где было куплено 2,1 миллиона упаковок антигистаминных препаратов, Московская область – 1,8 миллиона, Санкт-Петербург – 997 тысяч упаковок.

При этом всего в первом квартале 2025 года в России купили 22 миллиона лекарств от аллергии.

Ранее врач-аллерголог Ксения Мельникова напомнила, что при поллинозе также важно использовать маски и следить за питанием. Кроме того, в России тестируют новую вакцину от сезонной аллергии. Она может помочь при перекрестных реакциях на продукты.