Специалисты предупреждают о начале цветения березы в середине недели

Специалисты предупредили, что из-за потепления в столице началось активное цветение деревьев и кустарников. Уже сейчас в воздухе присутствует пыльца орешника, ольхи и вербы. Цветение березы начнется в середине недели, а к выходным, 19 и 20 апреля, температура поднимется до 24 градусов.

Врач-аллерголог Ксения Мельникова напомнила, что при поллинозе важно использовать маски, умываться после прогулок и следить за питанием. Также в России тестируют новую вакцину от сезонной аллергии – она может помочь при перекрестных реакциях на продукты.

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