Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 23:30

Общество

Специалисты предупреждают о начале цветения березы в середине недели

Специалисты предупреждают о начале цветения березы в середине недели

К концу недели температура в Москве поднимется до 24 градусов

Резкое потепление в столице спровоцирует интенсивное выделение пыльцы

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как решить семейный конфликт с помощью закона

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 15 апреля

В Москве пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

"Проверка": сырники

"Актуальный репортаж": почему погодные аномалии бьют рекорды по всему миру

"Вопрос спорный": школьников предложили отправлять в спецучреждения за буллинг

Сезон цветения возобновится в Москве с началом потепления

Специалисты предупредили, что из-за потепления в столице началось активное цветение деревьев и кустарников. Уже сейчас в воздухе присутствует пыльца орешника, ольхи и вербы. Цветение березы начнется в середине недели, а к выходным, 19 и 20 апреля, температура поднимется до 24 градусов.

Врач-аллерголог Ксения Мельникова напомнила, что при поллинозе важно использовать маски, умываться после прогулок и следить за питанием. Также в России тестируют новую вакцину от сезонной аллергии – она может помочь при перекрестных реакциях на продукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика