Резкое потепление в столице спровоцирует интенсивное выделение пыльцы

На этой неделе в Москве ожидается резкое потепление, погода повлияет на аллергиков. По словам специалистов, уже цветут орешник, верба и ольха. В ближайшие дни к ним присоединится береза и клен – главные источники весенней пыльцы.

При этом из-за мягкой зимы растения не пострадали, цветение может быть особенно интенсивным. Врачи рекомендуют аллергикам заранее готовиться к сезону, в том числе с помощью современных инъекционных вакцин, которые эффективны и против перекрестных реакций.

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