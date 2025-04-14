Самокаты и велосипеды в Москве снова доступны для аренды

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Самокаты и велосипеды на парковках Москвы снова доступны для аренды, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова приводит пресс-служба Дептранса.

Вице-мэр напомнил, что функция была временно недоступна из-за внезапного прихода "зимы" в столицу.

В транспортном ведомстве также обратили внимание, что аренда доступна только тем горожанам, которые прошли верификацию через Mos ID – аккаунт портала mos.ru. Новое правило ввели, чтобы предотвратить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) детьми и подростками, которые не достигли 18 лет, а также с целью быстрого выявления нарушителей ПДД.

На данный момент на ВДНХ открыты сразу 34 круглосуточных пункта проката велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов. В распоряжении москвичей и гостей столицы более 900 транспортных средств.

С этого года в Москве начали действовать ограничения на проезд по пешеходным зонам, включая Центральную аллею. Также пользователи СИМ обязаны соблюдать правила дорожного движения и не превышать ограничение скорости, которое соответствует 20 километрам в час. При этом парковка разрешена только в специально отведенных местах, обозначенных разметкой.

