На ВДНХ открыли пункты проката велосипедов и самокатов

На ВДНХ открылись 34 пункта проката велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов, которые работают круглосуточно. В распоряжении москвичей и гостей столицы более 900 транспортных средств.

С этого года в Москве повысились меры безопасности для пользователей. Они включают в себя ограничения на заезд на пешеходную зону, включая Центральную аллею, соблюдение правил дорожного движения и максимальную скорость 20 километров в час. Парковка разрешена только в местах с разметкой.

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