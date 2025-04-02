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02 апреля, 14:15

Транспорт

На ВДНХ открыли пункты проката велосипедов и самокатов

На ВДНХ открыли пункты проката велосипедов и самокатов

В Москве начали штрафовать курьеров-нарушителей на велобайках

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В Москве начали штрафовать курьеров на электровелосипедах

На ВДНХ открылись 34 пункта проката велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов, которые работают круглосуточно. В распоряжении москвичей и гостей столицы более 900 транспортных средств.

С этого года в Москве повысились меры безопасности для пользователей. Они включают в себя ограничения на заезд на пешеходную зону, включая Центральную аллею, соблюдение правил дорожного движения и максимальную скорость 20 километров в час. Парковка разрешена только в местах с разметкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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