В Москве начали штрафовать курьеров на электровелосипедах

Курьеры, использующие электровелосипеды, становятся источником беспокойства для москвичей, создавая опасные ситуации на дорогах и тротуарах. В связи с этим в Москве началась активная проверка нарушителей с применением штрафов и эвакуацией транспорта.

Специальные стоянки для изъятого транспорта являются платными, и владельцам придется оплачивать не только перевозку, но и штрафы за нарушение. Протоколы составляются в зависимости от мощности двигателя и типа транспортного средства, что влияет на сумму штрафа и условия его возврата.

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