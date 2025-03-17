Собянин осмотрел последний участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Строительство одного из крупнейших дорожных проектов столицы завершится осенью 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Дорога соединится с Московским скоростным диаметром и разгрузит участки МКАД. Сейчас ведется строительство финального участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его протяженность составляет более 3,5 километра. В рамках проекта возведут тоннель, эстакаду, два путепровода и девять пешеходных переходов.

Собянин отметил, что этот участок является одним из самых сложных и приоритетных в Москве. Его запуск обеспечит сквозное движение через юг и север города.

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