Собянин: команда Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сборная Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходили с 26 по 29 октября. Мероприятия состоялись в Гостином Дворе и еще на семи площадках города.

Столичная команда заняла первое место в общем медальном зачете. Так, в копилке – 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые награды.

"Например, студентка Валерия Никитина стала первой в компетенции "Электромонтаж", студент Дмитрий Колесов победил в компетенции "Визаж". Школьнице Анне Сафроновой не было равных в "Сварочных технологиях", а 61-летнему Валерию Потняеву – в "Промышленной робототехнике", – рассказал Собянин, поздравив участников с отличными результатами.

Всего в программе чемпионата было 50 компетенций. Москву представили свыше 160 профессионалов.

Владимир Путин ранее отметил особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам президента, за прошедшее десятилетие движение завоевало признание в стране и авторитет у экспертов и работодателей. Участие в востребованных проектах помогло гражданам начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции.