29 октября, 21:05Мэр Москвы
Собянин: команда Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сборная Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходили с 26 по 29 октября. Мероприятия состоялись в Гостином Дворе и еще на семи площадках города.
Столичная команда заняла первое место в общем медальном зачете. Так, в копилке – 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые награды.
"Например, студентка Валерия Никитина стала первой в компетенции "Электромонтаж", студент Дмитрий Колесов победил в компетенции "Визаж". Школьнице Анне Сафроновой не было равных в "Сварочных технологиях", а 61-летнему Валерию Потняеву – в "Промышленной робототехнике", – рассказал Собянин, поздравив участников с отличными результатами.
Всего в программе чемпионата было 50 компетенций. Москву представили свыше 160 профессионалов.
Владимир Путин ранее отметил особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам президента, за прошедшее десятилетие движение завоевало признание в стране и авторитет у экспертов и работодателей. Участие в востребованных проектах помогло гражданам начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции.
Собянин: более 160 человек победили в десятом Московском чемпионате "Абилимпикс"